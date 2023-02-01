Sohu: Японию ждет суровое наказание со стороны России в ответ на ее враждебный курс

Ранее стало известно, что глава японского правительства Фумио Кисида ввел против Кремля новые ограничительные меры и заблокировал некоторые активы РФ. Обозреватели в материале, который пересказала «ПолитРоссия», выразили уверенность в том, что реакция Москвы станет для японского государства настоящей проблемой. Особенно это будет заметно на фоне скандала, который разразился в Токио с участием сына Кисиды Сетаро.