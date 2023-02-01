Росгвардейцы нейтрализовали в городе Саки злоумышленника с ножом

Как отметили в ведомстве, 59-летний житель Севастополя предпринял попытку незаконно проникнуть на территорию санатория, угрожая ножом охранникам. Те использовали «тревожную кнопку» для вызова на помощь росгвардейцев, сообщают «Вести Севастополь».