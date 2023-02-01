Росгвардейцы нейтрализовали в городе Саки злоумышленника с ножом

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии на территорию сакского санатория пресекли агрессию со стороны злоумышленника.
Как отметили в ведомстве, 59-летний житель Севастополя предпринял попытку незаконно проникнуть на территорию санатория, угрожая ножом охранникам. Те использовали «тревожную кнопку» для вызова на помощь росгвардейцев, сообщают «Вести Севастополь».
Прибывшие на место инцидента сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии быстро обезоружили и задержали нарушителя общественного порядка. Затем он был передан полицейским для дальнейшего расследования.