События на Украине на 12:00 1 февраля: предотвращен теракт в Запорожье, Зеленский анонсировал новые увольнения

Военная полиция РФ обнаружила и обезвредила взрывное устройство в Кирилловке. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на командира одного из подразделений, диверсанты готовили теракт на остановке, однако бомба была обнаружена и обезврежена. Собеседник СМИ добавил, что у российских бойцов налажено взаимодействие с местными жителями на высоком уровне: в случае обнаружения подозрительных предметов они оперативно обращаются к силовикам.