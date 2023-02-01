События на Украине на 12:00 1 февраля: предотвращен теракт в Запорожье, Зеленский анонсировал новые увольнения

Международная редакция Федерального агентства новостей сообщает о ситуации, сложившейся на Украине и в Донбассе к утру 1 февраля.
Россия
Запорожская область
Военная полиция РФ обнаружила и обезвредила взрывное устройство в Кирилловке. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на командира одного из подразделений, диверсанты готовили теракт на остановке, однако бомба была обнаружена и обезврежена. Собеседник СМИ добавил, что у российских бойцов налажено взаимодействие с местными жителями на высоком уровне: в случае обнаружения подозрительных предметов они оперативно обращаются к силовикам.
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что первая линия обороны российских войск в регионе сдвинулась вперед, поэтому ее перестраивают с учетом новых рубежей.
Херсонская область
Сотрудники полиции нашли крупный схрон украинских диверсантов в районе Новой Маячки. По информации «МВД Медиа», в нем содержались сотни мин и крупнокалиберных снарядов, а также артиллерийский порох и взрыватели. Отмечается, что более 100 находившихся в тайнике мин оказались готовы к боевому применению. Арсенал был уничтожен контролируемым подрывом.
Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о регулярных случаях перехода военнослужащих ВСУ на сторону России. По его словам, местные власти не торопятся обнародовать данную информацию, поскольку понимают, что у поддержавших РФ украинских военных на родине остаются семьи, которые Киев может подвергнуть репрессиям.
ВСУ за ночь выпустили 34 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области. Под огонь попали населенные пункты Алешки, Рыбальче, Старая Збурьевка, Виноградное.
ДНР
Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в СЦКК сообщило, что за минувшие сутки украинские формирования совершили 20 обстрелов территории ДНР. Под огонь попали районы 7 населенных пунктов, информации о жертвах и пострадавших не поступало. Повреждены 5 домостроений и объект гражданской инфраструктуры.
За ночь-утро 1 февраля ВСУ открывали огонь по Донецку и Горловке. Кроме того, минувшей ночью украинские войска нанесли удар из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по монастырю в селе Никольское. В результате обстрела погиб священник, поступала информация о гибели мирной жительницы.
ЛНР
Представительство Луганской Народной Республики (ЛНР) в СЦКК сообщило, что за прошедшие сутки ВСУ открывали огонь по населенным пунктам Стаханов и Кременная, применив РСЗО HIMARS. В Кременной погибли 3 мирных жителя, повреждено 6 жилых домов. В Стахановке повреждения получили 14 домостроений, помещение бывшего кожно-венерологического диспансера, линия электропередач и газопровод.
Украина
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые кадровые перестановки в госструктурах, заявив, что будут уволены те чиновники, которые «не соответствуют требованиям правительства и общества».
США готовят для Украины новый пакет военной помощи на сумму 2,2 миллиарда долларов, куда впервые могут войти ракеты большой дальности. Об этом со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщает Reuters.
Газета El Pais сообщила о планах Испании передать Украине от 4 до 6 танков Leopard 2A4. Как отметил источник издания в правительстве, итоговый объем поставок будет зависеть от состояния 53 танков, которые в течение десятилетия хранились в Сарагосе.
Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что на территориях региона, занятых ВСУ, жителей лишают свободы за звонки в Россию. По словам чиновника, нередко доходит до насилия, когда людей избивают, в том числе прилюдно.
Заминистра обороны Польши Марчин Очепа заявил, что вооружение Украины истребителями F-16 — слишком сложное мероприятие. Он отметил, что обучение украинских военных в сокращенном графике займет месяцы, также для поставок понадобятся инфраструктура и логистика, поэтому на сегодняшний день данный вопрос не стоит.