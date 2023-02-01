Мишустин утвердил продление упрощенных требований к сертификации автомобилей в России

Правительство России продлило действие упрощенных требований к сертификации автомобилей до 1 июня 2023 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин, документ опубликован на портале правовой информации.
Упрощенная сертификация подразумевает, что машины российской сборки могут не иметь систем ABS, ESP, подушек безопасности и преднатяжителей ремней безопасности. Также «ЭРА-ГЛОНАСС» может быть установлена без функции автоматического срабатывания при аварии.
Часть российских автопроизводителей, включая АвтоВАЗ, ранее присылали обращения в Минпромторг. Они рассчитывали, что упрощенные требования к сертификации будут действовать более долгий срок.