Посол РФ Аскальдович обвинил Запад в лобовом нападении на все русское за границей

Западные страны осуществляют лобовое нападение на все русское, которое находится за пределами российского государства. Такое мнение высказал посол по особым поручениями внешнеполитического ведомства РФ Геннадий Аскальдович.
По его словам, такие враждебные действия активировались после того, как Москва начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Соответствующее заявление дипломат высказал в ходе беседы с корреспондентом РИА Новости.
«Не обошел этот негативный процесс и Русскую православную церковь. Ее представители в ряде недружественных стран, а также священнослужители автокефальных церквей подверглись жесткому морально-психологическому прессингу», — отметил он.
Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сказал, что Москва всегда соблюдала Договор о стратегических наступательных вооружениях.