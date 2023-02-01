Артиллеристы уничтожили две гаубицы украинских войск в Херсонской области

Украинская армия в ночь на 1 февраля потеряла две гаубицы в Херсонской области, сообщил представитель экстренных служб региона.
Отмечается, что артиллерийским огнем были уничтожены гаубица «Мста-Б» с боекомплектом, а также трое военнослужащих ВСУ. Кроме того, из строя было выведено орудие Д-30 украинских войск.
«Потери: двое погибших военных ВСУ, двое получили ранения различной степени тяжести», — сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что правоохранители обнаружили в Херсонской области подготовленный для диверсий тайник ВСУ, передает RT.