Футболист Кокорин объяснил, зачем ударил Пака стулом

Российский форвард кипрского «Ариса» Александр Кокорин рассказал, почему ударил стулом главу Минпромторга Дениса Пака осенью 2018 года. Футболист признался, что политик спровоцировал его на это действие.
Кокорин вместе с Павлом Мамаевым и другом Александром Протасовицким в Москве подрались с Паком в сентябре 2018 года. Футболист «Ариса» объяснил, зачем ударил стулом своего оппонента в интервью Youtube-каналу «Суперлига».
«Я подошел к нему в том моменте, когда был уже конец, и спросил: "А кому вы это сказали?" Он говорит: вам, вы типа кучка… Естественно, стул уже у меня в руке, я только ждал: ответит "да" — получит», — заявил Кокорин.
Напомним, в мае 2019 года Кокорин, Мамаев и Протасовицкий получили по полтора года тюремного срока за драку с Паком. Все трое вышли по УДО осенью того же года.