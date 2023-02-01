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Более 500 млн рублей выделят на благоустройство музыкального театра в Ростове-на-Дону

Экономика
Более 500 млн рублей выделят на благоустройство музыкального театра в Ростове-на-Дону

Первый заместитель губернатора Ростова-на-Дону Игорь Гуськов рассказал о масштабной модернизации местного музыкального театра.

По словам Гуськова, ряд работ уже выполнены, включая замену эксплуатируемой кровли подземного паркинга, усиление колонн и частичную замену плит перекрытий. Теперь предстоит капитальный ремонт здания, а также комплексное благоустройство прилегающей территории, сообщает «Эксперт ЮГ».

Как отметил Гуськов, предстоит завершить ремонт стилобата внутреннего двора, уложить тротуарную плитку, установить новые малые фонтаны с сухими чашами, отремонтировать фонтан, а также закончить озеленение территории, включая использование цветочных клумб. В общей сложности на все работы, которые планируется завершить в 2024 году, из регионального бюджета будет выделено 583,6 миллиона рублей.
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