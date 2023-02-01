Более 500 млн рублей выделят на благоустройство музыкального театра в Ростове-на-Дону

Как отметил Гуськов, предстоит завершить ремонт стилобата внутреннего двора, уложить тротуарную плитку, установить новые малые фонтаны с сухими чашами, отремонтировать фонтан, а также закончить озеленение территории, включая использование цветочных клумб. В общей сложности на все работы, которые планируется завершить в 2024 году, из регионального бюджета будет выделено 583,6 миллиона рублей.