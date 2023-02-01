Байден может встретиться с Зеленским и Дудой в Польше

Нынешний хозяин Белого дома Джозеф Байден может встретиться с главой киевского режима Владимиром Зеленским и польским лидером Анджеем Дудой. Соответствующее заявление появилось в Сети 1 февраля.
По данным представителей СМИ, предполагаемая встреча может состояться в Польше. В ходе переговоров украинский президент «представит мирный план и призовет к проведению международной конференции», посвященной Киеву, подчеркнули журналисты.
Ранее сообщалось, что Зеленский на переговорах с американским коллегой пытался вызвать к себе жалость при помощи макровыражения печали. Об этом рассказал эксперт по выявлению лжи Илья Анищенко.