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Байден может встретиться с Зеленским и Дудой в Польше

Политика
Байден может встретиться с Зеленским и Дудой в Польше

Нынешний хозяин Белого дома Джозеф Байден может встретиться с главой киевского режима Владимиром Зеленским и польским лидером Анджеем Дудой. Соответствующее заявление появилось в Сети 1 февраля.

По данным представителей СМИ, предполагаемая встреча может состояться в Польше. В ходе переговоров украинский президент «представит мирный план и призовет к проведению международной конференции», посвященной Киеву, подчеркнули журналисты.

Ранее сообщалось, что Зеленский на переговорах с американским коллегой пытался вызвать к себе жалость при помощи макровыражения печали. Об этом рассказал эксперт по выявлению лжи Илья Анищенко.
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