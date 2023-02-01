Январское солнце светило в Петербурге менее шести часов впервые за 30 лет

Впервые за последние 30 лет в Петербурге светило рекордно мало солнца в январе, заявил главный синоптик города Александр Колесов.
По его словам, в январе 2023 года солнце вышло всего на 5,7 часа. Таким образом в Северной столице за месяц отмечено лишь три светлых дня.
«За последние более чем 30 лет так мало солнца в Санкт-Петербурге в январе мы не видели. Конечно, есть и более пасмурные годы, но они наблюдались очень давно», — написал специалист в своем Telegram-канале.
Кроме того, январь выдался в городе на Неве не только пасмурным, но и рекордно теплым и слякотным. Из-за постоянных температурных качелей и плохой работы коммунальщиков люди поскальзывались на гололеде и травмировались, однако губернатор Александр Беглов так и не решил вопрос с уборкой снега и наледи.