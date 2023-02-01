Январское солнце светило в Петербурге менее шести часов впервые за 30 лет

Кроме того, январь выдался в городе на Неве не только пасмурным, но и рекордно теплым и слякотным. Из-за постоянных температурных качелей и плохой работы коммунальщиков люди поскальзывались на гололеде и травмировались, однако губернатор Александр Беглов так и не решил вопрос с уборкой снега и наледи.