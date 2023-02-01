Прощание с Вячеславом Назаруком состоялось в храме Царевича Дмитрия в Москве

Мультипликатор Вячеслав Назарук скончался 28 января. Прощание с создателем Кота Леопольда и других известных героев советских мультфильмов прошло 1 февраля в столице.
Родственники, друзья и коллеги известного мультипликатора пришли проводить его в последний путь в храм Царевича Дмитрия при Первой градской больнице в Москве. У гроба появилась и вдова Назарука Евгения.
Назарук ушел из жизни 28 января в возрасте 81 года. Он был художником-постановщиком таких мультфильмов, как «Кот Леопольд», «Крошка Енот», «Мама для мамонтенка», «Дом для леопарда», «Чертенок с пушистым хвостом» и других.