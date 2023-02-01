Прощание с Вячеславом Назаруком состоялось в храме Царевича Дмитрия в Москве

Назарук ушел из жизни 28 января в возрасте 81 года. Он был художником-постановщиком таких мультфильмов, как «Кот Леопольд», «Крошка Енот», «Мама для мамонтенка», «Дом для леопарда», «Чертенок с пушистым хвостом» и других.