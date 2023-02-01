Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Киселев: российские танки Т-90М хорошо показывают себя в боях на территории ЛНР

Армия
Киселев: российские танки Т-90М хорошо показывают себя в боях на территории ЛНР

Российские танки Т-90М «Прорыв» проходят на территории Луганской Народной Респубики проверку на прочность.

С таким заявлением выступил военный эксперт Виталий Киселев. По его словам, новейшие российские тяжелые боевые машины хорошо себя показывают на поле боя.

«Танки "Прорыв" сегодня выполняют очень важную задачу с учетом всех погодных условий — они видят противника издалека», — сообщил он.

Ранее подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские войска перебрасывают силы из Изюма в Харьковской области, передает RT.
т-90 лнр танк
Военкоры ФАН
Лучшие в аду