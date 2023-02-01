Киселев: российские танки Т-90М хорошо показывают себя в боях на территории ЛНР

Российские танки Т-90М «Прорыв» проходят на территории Луганской Народной Респубики проверку на прочность.
С таким заявлением выступил военный эксперт Виталий Киселев. По его словам, новейшие российские тяжелые боевые машины хорошо себя показывают на поле боя.
«Танки "Прорыв" сегодня выполняют очень важную задачу с учетом всех погодных условий — они видят противника издалека», — сообщил он.
Ранее подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские войска перебрасывают силы из Изюма в Харьковской области, передает RT.