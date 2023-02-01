Косметолог Баллирано огласила список процедур, которые противопоказаны беременным

Когда женщина находится в положении, в ее организме происходят колоссальные изменения. Также для некоторых будущих мам беременность протекает сложно, а порой бывает и тяжело. Из-за положения изменения в организме могут отразиться и на внешнем виде. Например, пигментация кожных покровов, отечность, нарушений пропорций лица и прогрессивное увеличение массы тела.