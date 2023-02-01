Косметолог Баллирано огласила список процедур, которые противопоказаны беременным

Иногда хочется поддерживать свою красоту в любом возрасте и на любом этапе жизни. Однако некоторые косметологические услуги могут быть противопоказаны для некоторой категории девушек.
Врач-косметолог Татьяна Баллирано рассказала ФАН, какие процедуры запрещены девушкам, находящимся в положении.
Когда женщина находится в положении, в ее организме происходят колоссальные изменения. Также для некоторых будущих мам беременность протекает сложно, а порой бывает и тяжело. Из-за положения изменения в организме могут отразиться и на внешнем виде. Например, пигментация кожных покровов, отечность, нарушений пропорций лица и прогрессивное увеличение массы тела.
Татьяна Баллирано подчеркнула, что официальных противопоказаний нет, но, по ее мнению, существуют процедуры, после которых могут быть осложнения у будущих мам.
«Я абсолютно запрещаю делать любые инъекционные манипуляции. Например, филлеры, ботокс, биоревилитация. Также мы не делаем аппаратную процедуру — это физиотерапия и услуги с использованием лазера. Даже ультразвуковую чистку я не рекомендую», — отметила врач.
Однако косметолог допускает возможность провести беременным женщинам уходовые процедуры. А именно, ручной массаж, маски для лица и механическая чистка.
Ранее врач-косметолог Баллирано рассказала о неэффективных процедурах омоложения. Например, средства для домашнего ухода не спасут кожу лица от старения.