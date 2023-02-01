Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Ищенко объяснил, почему НАТО опасается прямого столкновения с Россией

Армия
Ищенко объяснил, почему НАТО опасается прямого столкновения с Россией

Западные страны не вступают в прямое вооруженное столкновение с Россией из-за риска ядерной войны. Об этом рассказал политолог Ростислав Ищенко.

В комментарии для издания «Военное дело» он отметил, что НАТО и так уже участвует в украинском конфликте при помощи поставок оружия, однако напрямую вмешиваться Запад рисковать не станет из-за страха. В свою очередь, США не считают себя стороной конфликта, но осознают, что поражение Киева станет поражением для всего Запада.

«Именно поэтому американцы пытаются уйти от этого поражения, размыть его, растянуть», — объяснил Ищенко.

Помимо этого, эксперт добавил, что украинские войска не смогут продержаться и одного месяца без поддержки со стороны стран Запада.

Ранее стало известно, что Вашингтон может передать Киеву ракеты большей дальности в рамках нового пакета военной помощи, передает «Царьград».
ищенко Украина сша запад
Военкоры ФАН
Лучшие в аду