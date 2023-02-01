Ищенко объяснил, почему НАТО опасается прямого столкновения с Россией

В комментарии для издания «Военное дело» он отметил, что НАТО и так уже участвует в украинском конфликте при помощи поставок оружия, однако напрямую вмешиваться Запад рисковать не станет из-за страха. В свою очередь, США не считают себя стороной конфликта, но осознают, что поражение Киева станет поражением для всего Запада.