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«Яндекс» заявил, что не прослушивает пользователей умной станции «Алиса»

Общество
«Яндекс» заявил, что не прослушивает пользователей умной станции «Алиса»

Российская компания «Яндекс» сообщила, что не прослушивает пользователей умной станции «Алиса». В корпорации опровергли данные, что устройство прослушивает россиян без их разрешения.

Представители фирмы подчеркнули, что данный алгоритм функционирует только в бета-версии продукта. По их словам, он применяется только для тестирования сотрудников, передает «360».

Ранее в Сети появилась информация, что «Яндекс» прослушивает владельцев умной колонки с помощью «Алисы». В настоящее время по данному факту проводится внутреннее расследование.
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