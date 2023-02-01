«Яндекс» заявил, что не прослушивает пользователей умной станции «Алиса»

Российская компания «Яндекс» сообщила, что не прослушивает пользователей умной станции «Алиса». В корпорации опровергли данные, что устройство прослушивает россиян без их разрешения.
Представители фирмы подчеркнули, что данный алгоритм функционирует только в бета-версии продукта. По их словам, он применяется только для тестирования сотрудников, передает «360».
Ранее в Сети появилась информация, что «Яндекс» прослушивает владельцев умной колонки с помощью «Алисы». В настоящее время по данному факту проводится внутреннее расследование.