Звезда фильма «Про Красную Шапочку» Поплавская раскритиковала поведение SHAMAN на сцене

Актриса театра и кино Яна Поплавская выступила с критикой в адрес исполнителя хитов «Я русский» и «Встанем» певца SHAMAN, настоящее имя которого Ярослав Дронов.
Как отметила звезда фильма «Про Красную Шапочку» в личном Telegram-канале, SHAMAN слишком экстравагантно ведет себя во время выступлений.
«Мне кажется, его фишка с микрофонов в штанах несколько не сочетается с глубинным смыслом его композиций», — отметила она.
Как сообщает «Культуромания», актриса также подчеркнула, что SHAMAN следует избавиться от излишнего пафоса на концертах, поскольку слушатели и без того любят его музыкальные произведения.