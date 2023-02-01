Политолог Карасев: Будапешт, как и Варшава с Бухарестом готовится вернуть свои исторические земли

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сомневается в способности Украины продолжить существование как суверенного государства. Об этом рассказало издание Politico. По мнению главы венгерского государства, время на стороне Москвы, и именно поэтому Киев проиграет.
Орбан также отметил, что Украина теперь «ничейная земля», которая «превратилась в Афганистан».
В своем материале издание приводит слова бывшего депутата национального собрания Венгрии Жужанны Селеньи, которая заявила, что премьер-министр ожидает, что Европа не поддержит Киев в конечном счете. Она также отметила, что венгерское правительство ставило на то, что конфликт разрешится быстро.
Сам Виктор Орбан подчеркивает, что Венгрия настаивала на мирном урегулировании украинского кризиса с самого начала, отказывалась поставлять военную помощь Киеву, поскольку не желает стать одной из сторон конфликта.
«Наша элементарная человечность и чувство морали требуют, чтобы мы сделали все возможное, чтобы заморозить линию фронта, чтобы настало прекращение огня и начались переговоры», — заявил политик в минувшую пятницу.
Известный российский политолог, обозреватель МИА «NEWS-FRONT» Владимир Карасев в комментарии для ФАН отметил, что глава Венгрии «прав и прозорлив».
«Будапешт, как и Варшава с Бухарестом готовится возвращать свои исторические земли, поскольку Украина перестала быть государством как таковым и утратила жизнеспособные возможности. Венгрия никогда не откажется от притязаний на Закарпатье и при первом возможности проведет там референдум. Венгерские паспорта имеются у большинства населения Закарпатской области», — считает собеседник издания.
По мнению Карасева, Венгрия введет войска на территорию Закарпатья сразу после введения польских войск на территорию Галичины и будет защищать своих граждан в Закарпатье.
«Введет ли Польша войска? Уверен в этом. В 2023 году польские войска войдут в Лемберг», — спрогнозировал политолог.
Ранее читатели Newsweek осудили слова главы ГУР Украины Буданова о сроке захвата Крыма.