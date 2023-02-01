Политолог Карасев: Будапешт, как и Варшава с Бухарестом готовится вернуть свои исторические земли

В своем материале издание приводит слова бывшего депутата национального собрания Венгрии Жужанны Селеньи, которая заявила, что премьер-министр ожидает, что Европа не поддержит Киев в конечном счете. Она также отметила, что венгерское правительство ставило на то, что конфликт разрешится быстро.