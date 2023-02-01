Расходы за проживание переселенцев из зоны СВО компенсируют в Татарстане

Власти Татарстана собираются возместить расходы за проживание и питание переселенцев с территории Украины и новых российских регионов. Соответствующий указ разместили на портале правовой информации РТ.
Как пишет издание «KAZANFIRST», в постановлении говорится, что Татарстан должен принять 1 020 вынужденных переселенцев из четырех новых субъектов РФ, а также из Украины. Этот показатель установили для РТ весной прошлого года. После чего российское правительство направило 35,1 млн рублей Татарстану на возмещение затрат для приема вышеуказанных беженцев.
Теперь денежные средства намерены передать организациям, на базе которых устроены пункты размещения. Сутки проживания стоили 913 рублей, а еда – 415 рублей. На компенсации имеют право рассчитывать 12 организаций.