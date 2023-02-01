Расходы за проживание переселенцев из зоны СВО компенсируют в Татарстане

Как пишет издание «KAZANFIRST», в постановлении говорится, что Татарстан должен принять 1 020 вынужденных переселенцев из четырех новых субъектов РФ, а также из Украины. Этот показатель установили для РТ весной прошлого года. После чего российское правительство направило 35,1 млн рублей Татарстану на возмещение затрат для приема вышеуказанных беженцев.