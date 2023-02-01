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Американку задержали на Красной площади за выгул купленного на «Авито» теленка

Происшествия
Американку задержали на Красной площади за выгул купленного на «Авито» теленка

Жительницу США задержали за выгул теленка на Красной площади в Москве. Полицейские оформили на нее административный протокол по статье «Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования», сообщает Telegram-канал 112.

Женщине грозит административный арест, штраф или обязательные работы. Американка рассказала, что купила животное через «Авито», его доставили в Реутов. После этого она решила показать теленку Красную площадь. Там нарушительницу и задержали.
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