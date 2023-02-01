Американку задержали на Красной площади за выгул купленного на «Авито» теленка

Жительницу США задержали за выгул теленка на Красной площади в Москве. Полицейские оформили на нее административный протокол по статье «Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования», сообщает Telegram-канал 112.
Женщине грозит административный арест, штраф или обязательные работы. Американка рассказала, что купила животное через «Авито», его доставили в Реутов. После этого она решила показать теленку Красную площадь. Там нарушительницу и задержали.