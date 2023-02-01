19FortyFive: фрегат «Адмирал Головко» станет одним из самых боеспособных кораблей ВМФ РФ

В публикации отмечается, что этот фрегат станет одним из самых боеспособных кораблей российского флота. Отмечается, что «Адмирал Головко» вооружен крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс». Кроме того, в его арсенал войдут гиперзвуковые «Цирконы».