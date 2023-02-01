19FortyFive: фрегат «Адмирал Головко» станет одним из самых боеспособных кораблей ВМФ РФ

Новый корабль «Адмирал Головко» станет лучшим подарком для ВМФ РФ, пишет издание 19FortyFive.
В публикации отмечается, что этот фрегат станет одним из самых боеспособных кораблей российского флота. Отмечается, что «Адмирал Головко» вооружен крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс». Кроме того, в его арсенал войдут гиперзвуковые «Цирконы».
«"Адмирал Головко" способен эффективно бороться как с кораблями, так и с подводными лодками и авиацией», — говорится в статье.
Подчеркивается, что корабль может поражать наземные и береговые цели с расстояния свыше 1500 километров.
Ранее стало известно, что гиперзвуковая ракета «Циркон» надводного базирования будет принята на вооружение ВМФ РФ в текущем году, передает RT.