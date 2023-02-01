Российский выпускник написал дипломную работу с помощью нейросети и успешно ее защитил

Выпускник из России рассказал, что написал дипломную работу с помощью нейросети ChatGPT, а также смог успешно защитить ее.
По его словам, все началось в рамках обычного эксперимента. Однако возможности, которые предоставил искусственный интеллект, поразили студента, и он решил написать весь текст дипломной работы с помощью нейросети.
Он подчеркнул, что технология позволила ему сэкономить массу времени. Однако иногда искусственный интеллект не понимал запросы, а также выдавал не связанные между собой предложения.
Студенту пришлось вручную исправлять такие ошибки. Он добавил, что на написание работы было потрачено порядка 23 часов, передает Telegram-канал kp.ru.