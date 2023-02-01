Фигуристу Роману Костомарову могут ампутировать пальцы

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров по-прежнему находится в больнице, куда его доставили 10 января с прогрессирующей пневмонией. Состояние фигуриста удалось стабилизировать, однако его положение остается серьезным, возможна ампутация.
Как сообщил «СтарХиту» источник в больнице, Костомаров находится в сознании, однако не говорит. Каждый день фигуриста навещает его супруга Оксана Домнина.
«Все достаточно стабильно. Но некоторое время назад у Костомарова началось отмирание конечностей. Пальцы на руках, скорее всего, будут ампутировать, ноги стараются сохранить, но шанс невысокий», — рассказал собеседник издания.
Источник уточнил, что фигурист пока не готов к операции, поэтому врачи тщательно следят за его анализами в ожидании благоприятного момента. В будущем его могут отправить на лечение и реабилитацию в Германию.