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В Херсонской области обнаружили подготовленный для диверсий тайник ВСУ с боеприпасами

Армия
В Херсонской области обнаружили подготовленный для диверсий тайник ВСУ с боеприпасами

Полицейские нашли в Херсонской области схрон ВСУ, в котором находились свыше 400 боеприпасов и снарядов.

По имеющейся информации, оперативная группа в ходе проверки полученной информации обнаружила украинский тайник в нескольких километрах от населенного пункта Новая Маячка. Правоохранители предположили, что оборудованный рядом с районом боевых действий схрон предназначался для совершения диверсий. Отмечается, что найденный арсенал был уничтожен.

Ранее в военной полиции Запорожской области заявили, что российские силовики с начала года обнаружили в регионе 18 тайников с оружием, передает RT.
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