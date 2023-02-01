В Херсонской области обнаружили подготовленный для диверсий тайник ВСУ с боеприпасами

По имеющейся информации, оперативная группа в ходе проверки полученной информации обнаружила украинский тайник в нескольких километрах от населенного пункта Новая Маячка. Правоохранители предположили, что оборудованный рядом с районом боевых действий схрон предназначался для совершения диверсий. Отмечается, что найденный арсенал был уничтожен.