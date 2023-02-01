Жителей Крыма и Кубани предупредили о снегодождевых паводках

Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) спрогнозировал погоду на этой неделе.
По прогнозам экспертов ВНИИ ГОЧС, через несколько велика вероятность возникновения снегодождевых паводков в Крыму и на Кубани. В связи с этим жители данных регионов должны проявлять осторожность и по возможности исключить дальние путешествия и продолжительное нахождение на улице, сообщает Life.
В целом, как отметили синоптики, сейчас гидрологическая обстановка в России близка к сезонным нормам. Недавние оттепели спровоцировали умеренные подтопления в ареалах рек в Воронежской, Курской, Брянской и Смоленской областей.