В Петербурге голый беглец спрятался в троллейбусе от холода и мужчины со строительной каской

Житель Петербурга проехался в общественном транспорте без одежды. Об инциденте в среду сообщает Telegram-канал «Мегаполис. ДТП и ЧП. Санкт-Петербург. Питер».
Как рассказали очевидцы, все произошло на остановке у дома №156 по Ленинскому проспекту. Мужчина без одежды зашел в троллейбус, с ним был товарищ со строительной каской в руках, но он не успел зайти в транспорт и пошел рядом.
Через несколько секунд троллейбус остановился и пассажира высадили на улицу. Мужчине это не понравилось, и он с криками, «проклиная зиму и больницу», убежал во дворы. Его приятель с каской пошел следом.
В Петербурге основная часть ЧП с общественным транспортном приходится на лазурные автобусы. Техника была закуплена главой города Александром Бегловым в рамках транспортной реформы. Эксперты не исключают, что лазурными автобусами управляют водители, ранее работавшие на маршрутках и не прошедшие переквалификацию.