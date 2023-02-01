Юноша в подмосковном Чехове погиб под колесами поезда

Очевидцы считают, что студент попал под электропоезд, в тот момент, когда спрыгнул с платформы на рельсы и не успел пересечь пути. Больше по данному факту в настоящее время ничего не известно, но, по некоторым сведениям, юношу в его последний вечер видели в сопровождении девушки.