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Юноша в подмосковном Чехове погиб под колесами поезда

Происшествия
Юноша в подмосковном Чехове погиб под колесами поезда

Прохожие вечером на путях возле ж/д станции Столбовая в горокруге Чехов Московской области нашли тело молодого человека. Одет погибший был в форменную куртку службы спасения и, по всей видимости, был сбит электропоездом.

Как информирует издание «Вести Подмосковья», известно, что погибшему юноше было 17 лет и он учился на первом курсе профессионального колледжа «Московия», филиалы которого действуют в нескольких городских округах столичного региона.

Очевидцы считают, что студент попал под электропоезд, в тот момент, когда спрыгнул с платформы на рельсы и не успел пересечь пути. Больше по данному факту в настоящее время ничего не известно, но, по некоторым сведениям, юношу в его последний вечер видели в сопровождении девушки.
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