«Не ходят на парады и не носят кители с отливом»: Пригожин высказался об идеалах бойцов ЧВК «Вагнер»

Предприниматель, отвечая на заданный вопрос, напомнил, что когда-то он просил пользователей интернета называть сотрудников ЧВК «Вагнер» добровольцами, так как они отдают свои жизни за интересы российского государства. Однако не все на это соглашались, уточнил он. Теперь бойцы с гордостью носят нашивки компании, а в обществе про них сочиняют песни.