Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

«Не ходят на парады и не носят кители с отливом»: Пригожин высказался об идеалах бойцов ЧВК «Вагнер»

Общество
«Не ходят на парады и не носят кители с отливом»: Пригожин высказался об идеалах бойцов ЧВК «Вагнер»

Сотрудникам ЧВК «Вагнер» очень важно, чтобы общество признало их победы. Для них это смысл жизни, заявил российский предприниматель Евгений Пригожин.

Ранее в прессе появилась информация о том, что «бойцы штурмовых отрядов неких добровольческих организаций» взяли Благодатное. При этом 29 января сообщалось, что «музыканты» уже установили контроль над этим населенным пунктом. Подобное искажение информации вызвало бурю негодования у пользователей Сети, которые заявили о том, что у ЧВК «Вагнер» крадут победы.

В связи с этим журналисты «Мос Ньюс» обратились к Пригожину с просьбой рассказать, как такие ситуации сказываются на моральном духе «музыкантов» и насколько это важно для них и для самого бизнесмена.

Предприниматель, отвечая на заданный вопрос, напомнил, что когда-то он просил пользователей интернета называть сотрудников ЧВК «Вагнер» добровольцами, так как они отдают свои жизни за интересы российского государства. Однако не все на это соглашались, уточнил он. Теперь бойцы с гордостью носят нашивки компании, а в обществе про них сочиняют песни.

«И в России появился целый культурный слой прославляющих этих простых парней, которые не ходят на парады и не носят кители с отливом. Но их можно найти в самых тяжелых, страшных, недоступных местах планеты, на самых тяжелых полях сражений. Является ли это важным для меня? Нет. Меня можно хоть горшком называть, лишь бы в печку не ставили. А для них, это, конечно же, важно, для них это смысл жизни – признание их побед. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Ах да, Попасная, Соледар, Благодатное, Бахмут, Клещеевка, Сакко и Ванцетти (надеюсь, не сегодня-завтра возьмем…). Первый раз слышу о таких населенных пунктах», – приводит слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Ранее сотрудники ЧВК «Вагнер» опубликовали видео из освобожденного Благодатного. Как рассказал один из штурмовиков, это село полностью зачищено от украинских формирований.
пригожин чвк "вагнер" "конкорд" благодатное спецоперация
Военкоры ФАН
Лучшие в аду