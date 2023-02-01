«Не ходят на парады и не носят кители с отливом»: Пригожин высказался об идеалах бойцов ЧВК «Вагнер»

Сотрудникам ЧВК «Вагнер» очень важно, чтобы общество признало их победы. Для них это смысл жизни, заявил российский предприниматель Евгений Пригожин.
Ранее в прессе появилась информация о том, что «бойцы штурмовых отрядов неких добровольческих организаций» взяли Благодатное. При этом 29 января сообщалось, что «музыканты» уже установили контроль над этим населенным пунктом. Подобное искажение информации вызвало бурю негодования у пользователей Сети, которые заявили о том, что у ЧВК «Вагнер» крадут победы.
В связи с этим журналисты «Мос Ньюс» обратились к Пригожину с просьбой рассказать, как такие ситуации сказываются на моральном духе «музыкантов» и насколько это важно для них и для самого бизнесмена.
Предприниматель, отвечая на заданный вопрос, напомнил, что когда-то он просил пользователей интернета называть сотрудников ЧВК «Вагнер» добровольцами, так как они отдают свои жизни за интересы российского государства. Однако не все на это соглашались, уточнил он. Теперь бойцы с гордостью носят нашивки компании, а в обществе про них сочиняют песни.
«И в России появился целый культурный слой прославляющих этих простых парней, которые не ходят на парады и не носят кители с отливом. Но их можно найти в самых тяжелых, страшных, недоступных местах планеты, на самых тяжелых полях сражений. Является ли это важным для меня? Нет. Меня можно хоть горшком называть, лишь бы в печку не ставили. А для них, это, конечно же, важно, для них это смысл жизни – признание их побед. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Ах да, Попасная, Соледар, Благодатное, Бахмут, Клещеевка, Сакко и Ванцетти (надеюсь, не сегодня-завтра возьмем…). Первый раз слышу о таких населенных пунктах», – приводит слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
Ранее сотрудники ЧВК «Вагнер» опубликовали видео из освобожденного Благодатного. Как рассказал один из штурмовиков, это село полностью зачищено от украинских формирований.