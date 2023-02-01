Стаффордширский терьер укусил ребенка за лицо в лифте тюменской многоэтажки

Несчастный случай произошел с двухлетним ребенком в лифте одной из тюменских многоэтажек. На малыша напал американский стаффордширский терьер соседа, укусив юного тюменца за лицо, сообщает портал Life.
По словам мамы пострадавшего, они с ребенком вошли в лифт, когда там уже была собака и ее 23-летний хозяин. Оказалось, что пес ехал без намордника. Когда питомец услышал звон цепочки в подъезде, он тут же набросился на мальчика.
Женщина отметила, что раньше подобного не происходило. Владелец стаффорда навещал пострадавшего в больнице и попросил его родителей уладить все мирно. Несмотря на это, мама и папа несовершеннолетнего намерены настаивать на усыплении пса. Мальчик в итоге получил существенные травмы — собака откусила ему часть щеки.