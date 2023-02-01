Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Экс-посол США в Москве Салливан: Россия останется крупным игроком в мире

Политика
Экс-посол США в Москве Салливан: Россия останется крупным игроком в мире

Бывший американский посол в России Джон Салливан сделал неприятное для западной стороны заявление о роли официальной Москвы на международной арене.

По словам дипломата, Россия останется крупным игроком в мире, несмотря на санкционный режим, введенный коллективным Западом из-за конфликта между Москвой и Киевом. События, разворачивающиеся на фоне проведения спецоперации Вооруженных сил РФ по демилитаризации и денацификации Украины, начинают набирать обороты, также отметил Салливан.

Ранее сообщалось, что США потеряли былое величие из-за украинского кризиса. Соответствующее заявление сделал аналитик The National Interest Роберт Рабил.
сша россия украинский кризис
Военкоры ФАН
Лучшие в аду