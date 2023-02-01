Экс-посол США в Москве Салливан: Россия останется крупным игроком в мире

По словам дипломата, Россия останется крупным игроком в мире, несмотря на санкционный режим, введенный коллективным Западом из-за конфликта между Москвой и Киевом. События, разворачивающиеся на фоне проведения спецоперации Вооруженных сил РФ по демилитаризации и денацификации Украины, начинают набирать обороты, также отметил Салливан.