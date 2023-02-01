«Этот день в истории». Что произошло 1 февраля, праздники, факты, люди

О важных исторических событиях, необычных праздниках и звездных именинниках расскажем в новом выпуске передачи «Этот день в истории».
1 февраля 1865 года Линкольн подписал резолюцию о внесении поправки в Конституцию США, отменившую рабство. С тех пор в США эту дату отмечают как Национальный день свободы. Власти штата Миссисипи утвердили резолюцию 1865 года только в 2013 году.
1 февраля 1949 года вышло в свет Постановление Совета Министров СССР «Об организации производства лифтов». День лифтера отмечают все, чья работа связана с лифтами: от конструктора и инженера до мастера и наладчика. К лифтовой сфере, помимо пассажирских и грузовых лифтов, имеют прямое отношение эскалаторы и траволаторы.
Международный день десерта связан с появлением десерта cake pop, созданного при участии кондитера и блогера Энджи Дадли. Спустя время праздник стал торжеством для всех видов десертов. Праздник является неофициальным и своим распространением обязан поклонникам блогера.
Кто из знаменитостей родился в этот день, вы узнаете в новом выпуске передачи «Этот день в истории».