«Этот день в истории». Что произошло 1 февраля, праздники, факты, люди

1 февраля 1865 года Линкольн подписал резолюцию о внесении поправки в Конституцию США, отменившую рабство. С тех пор в США эту дату отмечают как Национальный день свободы. Власти штата Миссисипи утвердили резолюцию 1865 года только в 2013 году.