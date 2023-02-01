Режиссер Джеймс Ганн анонсировал первую фазу новой киновселенной DC «Боги и монстры»

Американский кинорежиссер, сценарист, продюсер и актер Джеймс Ганн рассказал о первой фазе киновселенной DC Studios, получившей название «Боги и Монстры».
Как сообщает «Культуромания», он рассказал, что ее отправной точкой станет кинолента под названием «Флэш» с Эзрой Миллером в главной роли. Фильм должен увидеть свет летом 2023 года. После этого обновление получат практически все ключевые линии и персонажи DC.
Помимо этого, как пишет газета «Культура», в июле 2025 года должен выйти фильм «Супермен: Наследие», сценарий к которому пишет сам Ганн. Главную роль в нем должен исполнить новый артист.