Режиссер Джеймс Ганн анонсировал первую фазу новой киновселенной DC «Боги и монстры»

Как сообщает «Культуромания», он рассказал, что ее отправной точкой станет кинолента под названием «Флэш» с Эзрой Миллером в главной роли. Фильм должен увидеть свет летом 2023 года. После этого обновление получат практически все ключевые линии и персонажи DC.