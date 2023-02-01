В Петербурге станция метро «Обводный канал» будет закрываться раньше обычного

Согласно новому расписанию, в период с 3 по 4 февраля и с 10 по 11 февраля вестибюль станции будет закрываться для входа с 23 часов. При этом он будет продолжать свою работу на выход пассажиров. В пресс-службе уточнили, что изменение режима работы станции обусловлено проведением работ по замене турникетов на новую универсальную линейку. Горожан просят заранее планировать маршрут поездок с учетом изменений в расписании работы станции.