Южная Корея потребует у ОСА объяснений из-за допуска россиян к Азиатским играм

Представители Спортивного олимпийского комитета Республики Корея (СОКРК) потребуют объяснений от Олимпийского комитета Азии (ОСА) на предмет допуска россиян до участия в Азиатских играх.
Корейцы недовольны тем, что ОСА не спрашивал мнение стран на тему возможного выступления российских и белорусских атлетов в Азиатских играх. Их интересуют виды спорта, в которых примут участие россияне и белорусы, а также количество спортсменов, которые примут участие в мероприятии.
Стоит отметить, что представители ОСА уже проинформировали своих коллег об этом. Всего в соревнованиях должны выступить в районе 500 спортсменов из России и Белоруссии, сообщает Yonhap.
Ранее стало известно, что ОСА предложил российским и белорусским спортсменам принять участие в Азиатских играх. Таким образом, представители обоих государств получат возможность отобраться на Олимпиаду-2024 в Париже, пишет RT. Против такого сценария не против и глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.