Южная Корея потребует у ОСА объяснений из-за допуска россиян к Азиатским играм

Корейцы недовольны тем, что ОСА не спрашивал мнение стран на тему возможного выступления российских и белорусских атлетов в Азиатских играх. Их интересуют виды спорта, в которых примут участие россияне и белорусы, а также количество спортсменов, которые примут участие в мероприятии.