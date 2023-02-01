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Школьница получила перелом ноги после наезда иномарки на юге Петербурга

Происшествия
Школьница получила перелом ноги после наезда иномарки на юге Петербурга

Несовершеннолетняя жительница Северной столицы попала в больницу после того, как на нее наехала иномарка. Об этом пишут СМИ со ссылкой на источник в полиции.

Все произошло во дворе дома на улице Ленсовета в Московском районе. Водитель Volkswagen Touareg сбил 17-летнюю девушку. Прибывшие медики приняли решение о ее госпитализации. У пострадавшей диагностировали перелом малой берцовой кости со смещением.

Водителем оказался 33-летний местный житель, который за прошлый год 12 раз привлекался к ответственности за нарушения ПДД. По факту аварии проводится проверка.

Неубранные от снега улицы города сегодня отражают реальное отношение губернатора Александра Беглова к Петербургу и его жителям. Несмотря на многочисленные жалобы, Смольный продолжает игнорировать проблему.
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