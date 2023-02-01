Несовершеннолетняя жительница Северной столицы попала в больницу после того, как на нее наехала иномарка. Об этом пишут СМИ со ссылкой на источник в полиции.
Все произошло во дворе дома на улице Ленсовета в Московском районе. Водитель Volkswagen Touareg сбил 17-летнюю девушку. Прибывшие медики приняли решение о ее госпитализации. У пострадавшей диагностировали перелом малой берцовой кости со смещением.
Водителем оказался 33-летний местный житель, который за прошлый год 12 раз привлекался к ответственности за нарушения ПДД. По факту аварии проводится проверка.
Неубранные от снега улицы города сегодня отражают реальное отношение губернатора Александра Беглова к Петербургу и его жителям. Несмотря на многочисленные жалобы, Смольный продолжает игнорировать проблему.