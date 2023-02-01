Алеку Болдуину предъявили обвинение в непредумышленном убийстве на съемках «Ржавчины»

Прокурор первого судебного округа Нью-Мексико Мори Кармак предъявила американскому актеру, комику и писателю Алеку Болдуину обвинение в непредумышленном убийстве.
Как сообщает Page Six, обвинение также было предъявлено специалисту по оружию Ханне Гутерреш-Рид, работавшей вместе с Болдуином на съемках фильма «Ржавчина» в октябре 2021 года. Тогда из-за пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами, была застрелена оператор Галина Хатчинс, передает телеканал «360».
Как сообщает «Вечерняя Москва», в феврале 2022 года Болдуин вернулся к работе в кино впервые после инцидента на съемках «Ржавчины». Спустя некоторое время он подал в суд на продюсеров ленты.