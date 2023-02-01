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Читатели Newsweek осудили слова главы ГУР Украины Буданова о сроке захвата Крыма

Украина
Читатели Newsweek осудили слова главы ГУР Украины Буданова о сроке захвата Крыма

Руководитель главного управления разведки Украины Кирилл Буданов подвергся нападкам со стороны читателей американского издания Newsweek после слов о том, что киевский режим планирует вернуть Крым к лету.

Комментаторы осудили соответствующее заявление. По их мнению, коллективный Запад во главе с официальным Вашингтоном может отдать все свое оружие ВСУ, а затем мобилизовать военных для рытья ядерных убежищ.

Ранее член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди обвинила американскую сторону в уничтожении Украины.
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