Руководитель главного управления разведки Украины Кирилл Буданов подвергся нападкам со стороны читателей американского издания Newsweek после слов о том, что киевский режим планирует вернуть Крым к лету.
Комментаторы осудили соответствующее заявление. По их мнению, коллективный Запад во главе с официальным Вашингтоном может отдать все свое оружие ВСУ, а затем мобилизовать военных для рытья ядерных убежищ.
Ранее член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди обвинила американскую сторону в уничтожении Украины.