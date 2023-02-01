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Захарова: Запад готовится обрушить на Китай информационную пропагандистскую волну

Политика
Захарова: Запад готовится обрушить на Китай информационную пропагандистскую волну

Страны Запада в скором времени планируют обрушить на Китай глобальную пропагандистскую волну. Такое предостережение озвучила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, в настоящее время КНР защищена от подобных напастей, и недруги Пекина знают об этом. Именно поэтому геополитическим оппонентам Поднебесной нужно время для подготовки, уточнила она в эфире радио Sputnik.

«Я уверена, что одна из мощнейших волн будет антикитайская и достаточно в недалеком будущем. Они сейчас к ней готовятся, потому что наскоком взять нельзя», — добавила Захарова.

Представитель ведомства подчеркнула, что страны Запада давно использует коварную тактику создания «мнимых угроз» в инфополе. Она позволяет государствам достигать своих целей на международной арене, считает дипломат.
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