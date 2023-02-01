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«Челси» купил Фернандеса у «Бенфика» за рекордную сумму для клубов АПЛ

Спорт
«Челси» купил Фернандеса у «Бенфика» за рекордную сумму для клубов АПЛ

Полузащитник национальной сборной Аргентины и лиссабонской «Бенфики» Энцо Фернандес продолжит карьеру в Английской премьер-лиге (АПЛ). Игрок подписал долгосрочный контракт с лондонским «Челси».

Соглашение между 22-летним футболистом и «аристократами» рассчитано до 30 июня 2031 года, сообщает клубная пресс-служба. Трансфер Фернандеса стал рекордным в истории клубов АПЛ и шестым в мировом футболе по итоговой сумме трансфера. Руководство «Челси» заплатило за переход аргентинца около 130 млн евро.

Фернандес на прошедшем чемпионате мира по футболу — 2022 в Катаре провел семь матчей в составе сборной Аргентины, в которых отметился одним голом и результативной передачей. Трансферная стоимость полузащитника, по данным интернет-портала transfermarkt.de, оценивается в 55 млн евро.
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