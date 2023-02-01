«Челси» купил Фернандеса у «Бенфика» за рекордную сумму для клубов АПЛ

Соглашение между 22-летним футболистом и «аристократами» рассчитано до 30 июня 2031 года, сообщает клубная пресс-служба. Трансфер Фернандеса стал рекордным в истории клубов АПЛ и шестым в мировом футболе по итоговой сумме трансфера. Руководство «Челси» заплатило за переход аргентинца около 130 млн евро.