WSJ: американская компания предложила Украине купить у нее два беспилотника MQ-9 Reaper

Американская компания General Atomics Aeronautical Systems Inc (GA-ASI) предложила Украине купить у нее два беспилотника MQ-9 Reaper за один миллион долларов, пишет The Wall Street Journal.
В публикации говорится, что подготовка БПЛА и их отправка на Украину будут стоить примерно десять миллионов долларов. При этом еще около восьми миллионов долларов придется потратить на их обслуживание.
Подчеркивается, что GA-ASI может продать Киеву устаревшую версию беспилотников. Поставка MQ-9 может быть осуществлена в частном порядке, а не по линии правительства США.
Ранее стало известно, что Испания планирует поставить ВСУ от четырех до шести танков Leopard 2A4, передает RT.