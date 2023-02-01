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Полиция Саранска ищет похитителя товаров из магазина

Общество
Полиция Саранска ищет похитителя товаров из магазина

Сотрудники УМВД России по Мордовии расследуют хищение из магазина в Саранске.

По данным ведомства, злоумышленник совершил кражу товаров различной стоимости из универмага в Саранске, расположенного на Ботевградской улице. Сам момент хищения не попал на камеры видеонаблюдения, но удалось зафиксировать подозрительного субъекта, сообщают «Известия Мордовии».

В связи с этим саранская полиция объявила в розыск худого мужчину средних лет, который был одет во все черное, включая джинсы, ветровку и обувь. Задержание подозреваемого необходимо для расследования уголовного дела.
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