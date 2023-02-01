Полиция Саранска ищет похитителя товаров из магазина

Сотрудники УМВД России по Мордовии расследуют хищение из магазина в Саранске.
По данным ведомства, злоумышленник совершил кражу товаров различной стоимости из универмага в Саранске, расположенного на Ботевградской улице. Сам момент хищения не попал на камеры видеонаблюдения, но удалось зафиксировать подозрительного субъекта, сообщают «Известия Мордовии».
В связи с этим саранская полиция объявила в розыск худого мужчину средних лет, который был одет во все черное, включая джинсы, ветровку и обувь. Задержание подозреваемого необходимо для расследования уголовного дела.