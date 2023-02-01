Politico: Орбан поставил под сомнение украинский суверенитет

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан усомнился в сохранении суверенитета Украины. Об этом сообщает издание Politico.
Политик пояснил, что в сложившемся украинском конфликте время играет на руку Москве. Кроме того, Орбан счел Киев «ничейной землей», которая рискует «превратиться в Афганистан».
«Наша элементарная человечность и чувство морали требуют, чтобы мы сделали все возможное, чтобы заморозить линию фронта, чтобы настало прекращение огня и начались переговоры», — заключил премьер.
Ранее президент Венгрии Каталин Новак назвала экономику РФ одной из самых сильных в мире. Также она подчеркнула, что венгры уважают российский народ.