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Politico: Орбан поставил под сомнение украинский суверенитет

Политика
Politico: Орбан поставил под сомнение украинский суверенитет

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан усомнился в сохранении суверенитета Украины. Об этом сообщает издание Politico.

Политик пояснил, что в сложившемся украинском конфликте время играет на руку Москве. Кроме того, Орбан счел Киев «ничейной землей», которая рискует «превратиться в Афганистан».

«Наша элементарная человечность и чувство морали требуют, чтобы мы сделали все возможное, чтобы заморозить линию фронта, чтобы настало прекращение огня и начались переговоры», — заключил премьер.

Ранее президент Венгрии Каталин Новак назвала экономику РФ одной из самых сильных в мире. Также она подчеркнула, что венгры уважают российский народ.
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