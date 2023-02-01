Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации, высоко оценив роль РПЦ

Общество
Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации, высоко оценив роль РПЦ

Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с годовщиной интронизации.

Глава государства отметил, что Русская Православная Церковь остается со своим народом в сложное время и «духовно поддерживает воинов». Поздравительная телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.

«Сегодня, когда мы сталкиваемся с серьезными вызовами, церковь под вашим предстоятельством остается со своим народом, делит с ним тяготы сложного времени, помогает тем, кто нуждается в милосердии и внимании, духовно поддерживает наших воинов», — говорится в послании российского лидера.

По мнению президента, церковь направляет свои усилия на то, чтобы укрепить общество. Особенно это касается молодежи, которой нужно прививать нравственные и патриотические идеалы и ценности.

Патриарх Кирилл ранее заявил, что церковный раскол на Украине вскоре прекратится. Светская власть при этом, по его словам, сменится, пишет «Ридус».
патриарх кирилл владимир путин интронизация поздравление
Военкоры ФАН
Лучшие в аду