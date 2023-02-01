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Родителям укушенной собакой юной амурчанки выплатили компенсацию

Общество
Родителям укушенной собакой юной амурчанки выплатили компенсацию

Суд взыскал с мэрии Зеи (Амурская область) штраф за ненадлежащий контроль в отношении бродячих псов.

На выплате компенсации морального вреда настояла прокуратура. Прямо в подъезде жилого дома в Зее 13-летнюю девочку укусила за руку безнадзорная собака, которую кто-то впустил с улицы, сообщает AmurInfo.

Суд согласился с претензиями прокуратуры к местной администрации по поводу неисполнения обязанностей по отлову бродячих собак. В итоге мэрию обязали заплатить родителям пострадавшей девочки 15 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.
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