Родителям укушенной собакой юной амурчанки выплатили компенсацию

Суд взыскал с мэрии Зеи (Амурская область) штраф за ненадлежащий контроль в отношении бродячих псов.
На выплате компенсации морального вреда настояла прокуратура. Прямо в подъезде жилого дома в Зее 13-летнюю девочку укусила за руку безнадзорная собака, которую кто-то впустил с улицы, сообщает AmurInfo.
Суд согласился с претензиями прокуратуры к местной администрации по поводу неисполнения обязанностей по отлову бродячих собак. В итоге мэрию обязали заплатить родителям пострадавшей девочки 15 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.