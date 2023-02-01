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Пожилая женщина нагнала второклассницу в Улан-Удэ, схватила за капюшон и стала избивать

Происшествия
Пожилая женщина нагнала второклассницу в Улан-Удэ, схватила за капюшон и стала избивать

Несовершеннолетняя жительница бурятской столицы стала жертвой нападения неизвестной. Как пишут местные СМИ ребенка спасла случайная прохожая.

Все произошло, когда девочка возвращалась домой из школы. На улице ее догнала незнакомая женщина, схватила за капюшон и начала наносить удары.

«Mнe былo бoльнo и cтpaшнo. Онa мeня yдapилa два paзa пo cпинe и зa кaпюшoн. Я шлa, a oнa пpocтo взялa и пoдoшлa. Toчнee нe пoдoшлa, a пoдбeжaлa, ни c тoгo ни c ceгo», — рассказала девочка.

В ситуацию вмешалась прохожая, которая проводила ребенка до дома и передала родителям. Мать школьницы уже написала заявление в полицию. Местные жители утверждают, что ранее не видели дебоширку в этом районе. Полиция начала проверку.
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