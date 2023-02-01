Турист из РФ объяснил, почему россиянам перестали выдавать долгосрочные визы в Таиланд

Путешественник объяснил решение властей Таиланда обилием россиян в стране. Он утверждает, что массовый наплыв граждан РФ насторожил местных чиновников еще в ноябре 2022 года. В результате они приостановили выдачу долгосрочных виз на неопределенный срок. Турист добавил, что на студенческие визы сейчас выстраиваются многомесячные очереди, а вот рабочие — получить не выйдет даже в перспективе.