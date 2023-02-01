Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Турист из РФ объяснил, почему россиянам перестали выдавать долгосрочные визы в Таиланд

Общество
Турист из РФ объяснил, почему россиянам перестали выдавать долгосрочные визы в Таиланд

Переехавший в Таиланд россиянин рассказал на своем канале «Дзен», почему гражданам РФ перестали выдавать долгосрочные визы в королевство, в том числе студенческие.

По его словам, выдачу виз приостановили для россиян, которые массово переезжают в Таиланд под видом обычных туристов. Так, многие соотечественники ранее использовали студенческую визу, чтобы легально находиться в тропической стране.

Путешественник объяснил решение властей Таиланда обилием россиян в стране. Он утверждает, что массовый наплыв граждан РФ насторожил местных чиновников еще в ноябре 2022 года. В результате они приостановили выдачу долгосрочных виз на неопределенный срок. Турист добавил, что на студенческие визы сейчас выстраиваются многомесячные очереди, а вот рабочие — получить не выйдет даже в перспективе.
таиланд россия туризм путешествия
Военкоры ФАН
Лучшие в аду