Как долго Россия будет кланяться европейским спортивным ассоциациям, обсудят в «Патриоте»

Почему российский футбол так и не перешел в азиатские лиги, где с нами готовы играть? Кто конкретно в российском футболе кланяется европейским чиновникам от спорта? Когда в РФС перестанут слушаться окриков ФИФА и присоединят футбольные команды освобожденных территорий и Крыма к Российскому чемпионату? Может ли Россия проводить открытые международные соревнования мирового уровня? Как много стран готовы сотрудничать с Россией в области спорта? Когда, наконец, Россия покинет МОК, ВАДА и другие структуры, унижающие российских спортсменов по политическим мотивам? Что с трансгендерами и прочими ЛГБТ в российском спорте – здесь тоже уступим Западу? Может ли российский футбол прокормить себя без подачек от спонсоров и государства? Нужно ли создавать альтернативные международные турниры по всем видам спорта? Какова судьба иностранных легионеров сейчас в России и российских спортсменов за рубежом? Каковы настроения у профессиональных спортсменов России? Если Абрамович реально передаст 2,3 млрд фунтов стерлингов за продажу «Челси» киевскому режиму – это спонсирование терроризма?