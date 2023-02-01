Как долго Россия будет кланяться европейским спортивным ассоциациям, обсудят в «Патриоте»

Олимпийский совет Азии (OCA) 26 января предложил российским и белорусским спортсменам принять участие в Азиатских играх. Соревнования пройдут в Ханчжоу (Китай) с 23 сентября по 8 октября 2023 года. Вместе с тем ОСА начал разрабатывать специальную систему квот для отбора россиян на Игры-2024.
При этом МОК не будет рассматривать вариант допуска россиян или белорусов с флагом и гимном на любые соревнования.
Почему российский футбол так и не перешел в азиатские лиги, где с нами готовы играть? Кто конкретно в российском футболе кланяется европейским чиновникам от спорта? Когда в РФС перестанут слушаться окриков ФИФА и присоединят футбольные команды освобожденных территорий и Крыма к Российскому чемпионату? Может ли Россия проводить открытые международные соревнования мирового уровня? Как много стран готовы сотрудничать с Россией в области спорта? Когда, наконец, Россия покинет МОК, ВАДА и другие структуры, унижающие российских спортсменов по политическим мотивам? Что с трансгендерами и прочими ЛГБТ в российском спорте – здесь тоже уступим Западу? Может ли российский футбол прокормить себя без подачек от спонсоров и государства? Нужно ли создавать альтернативные международные турниры по всем видам спорта? Какова судьба иностранных легионеров сейчас в России и российских спортсменов за рубежом? Каковы настроения у профессиональных спортсменов России? Если Абрамович реально передаст 2,3 млрд фунтов стерлингов за продажу «Челси» киевскому режиму – это спонсирование терроризма?
На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответят:
- Константин Константинович Осипов, популярный петербургский обозреватель, публицист, телеведущий, член Международной ассоциации спортивной прессы;
- Сергей Владимирович Гутников, генеральный директор Специального олимпийского комитета Санкт-Петербурга, президент Спортивной федерации спорта инвалидов Санкт-Петербурга.
Эфир состоится 1 февраля, в среду, в 14:00.
Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.
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Прямой эфир пройдет здесь.
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