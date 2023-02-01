В России вступил в силу ГОСТ, ограничивающий скорость электросамокатов

По заявлению Мипромторга России, новый ГОСТ призван повысить безопасность граждан, так как устанавливает требования к маркировке и сопроводительной документации, а также к методам испытаний на устойчивость и прочность при ударе. Кроме того, с новым ГОСТом вводится классификация электрических средств индивидуальной мобильности, передает РИА Новости.