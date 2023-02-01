Российский блогер посетил Таиланд и раскрыл истинное отношение иностранцев к русским

Никакого негативного отношения к русским в Таиланде нет, заявил российский путешественник, полгода проживший в этой стране.
Первое время после переезда мужчина переживал, что его будут притеснять из-за национальности, однако все оказалось совершенно не так. Своими впечатлениями турист поделился в личном блоге на платформе «Дзен».
По его словам, россиянам в Таиланде рады не только местные жители, но даже европейцы. Главная причина отсутствия русофобии кроется в том, что практически 80% иностранцев не вникают в детали событий на Украине, либо вообще не в курсе происходящего.
«Когда европейцы или американцы узнают о том, что я из России, они начинают рассказывать и делиться, как когда-то приехали в Москву или Питер, смотрели балет, про страшные зимы и т.д. Для них мы такие же интересные иностранцы, как и они для нас», — написал блогер.
Таиланд, тем временем, оказался самым популярным направлением среди россиян на прошедших новогодних праздниках. Так, 32% туристов решили отдохнуть именно там, пишет газета «Петербургский дневник».