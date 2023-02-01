Арктика и Балтика: как Россия будет защищать свои морские владения, обсудят в «Патриот»

Баренцеву сотрудничеству между Россией, Норвегией, Финляндией и Швецией исполнилось 30 лет. Организация была оформлена юридически в январе 1993-го года в норвежском городе Киркенес, и была призвана обеспечить устойчивое социальное развитие региона.
Сверре Джервелл, бывший норвежский дипломат и общественный деятель, открыто заявил о том, что Баренцев формат был в первую очередь направлен на подрыв устоев и дискредитацию российской власти.
«Норвежцы и русские по-новому взглянули на своих соседей и получили возможность трансграничного взаимодействия. Благодаря этому появилась большая сеть контактов, которая может быть вновь оживлена в будущем. Ибо наступит день, когда закончится война в Украине, и мы должны надеяться, что это все же приведет к падению нынешней российской власти», — надеется норвежский политик.
Возможно ли сегодня позитивное сотрудничество России со скандинавскими странами и кому оно нужнее? Кому принадлежит Арктика и кто на нее претендует? Насколько эффективно используется СМП и может ли Россия запретить по нему движение судов из недружественных стран? Насколько реалистична инициатива Эстонии с т.н. «прилежащими территориями» блокировать транзит России по Финскому заливу? Может ли Финляндия присоединиться к блокаде России и как может ответить наша страна? Используется ли сейчас Сайменский канал и в чьих интересах, когда канал Кюмийоки будет достроен, в Сайменском не будет необходимости? Чиновники НАТО и политики ЕС прямо говорят, что готовы к войне с Россией – почему не слышны голоса европейских пацифистов?
В 1999 году парламент штата Аляска в своей резолюции HJR-27 взял под сомнение законность границ между США и Россией, так как 1 июня 1990 года госсекретарь США Джеймс Бейкер подписал с Шеварднадзе соглашение «О морских границах» без участия представителей Аляски в переговорах и без согласия штата с условиями соглашения.
Парламент Аляски считает, что «поскольку департамент США в настоящее время ведёт переговоры с российским правительством по пересмотру морских границ с целью изъятия у американской стороны дополнительных 40 000 квадратных миль океана и морского дна, которые могут давать 300 миллионов фунтов улова без какого бы то ни было quid pro quo для США <…>, предлагаемый договор должен быть аннулирован, и новые переговоры должны быть проведены с участием штата Аляска, а условия нового соглашения, относящиеся к территории, суверенитету или собственности штата Аляска, должны приниматься только с согласия этого штата».
Не согласна Аляска и с «передачей под российскую юрисдикцию островов Врангеля, Геральда, Беннета, Генриетты, Медного, Сивуча и Калана».
Брифинг состоится во вторник, 31 января, в 12:00.
На эти и другие вопросы в студии медиацентра «Патриот» ответит Наталия Михайловна Михеева, доцент факультета международных отношений РАНХиГС, доцент кафедры региональной политики СПбГУ, кандидат политических наук.
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