Арктика и Балтика: как Россия будет защищать свои морские владения, обсудят в «Патриот»

Возможно ли сегодня позитивное сотрудничество России со скандинавскими странами и кому оно нужнее? Кому принадлежит Арктика и кто на нее претендует? Насколько эффективно используется СМП и может ли Россия запретить по нему движение судов из недружественных стран? Насколько реалистична инициатива Эстонии с т.н. «прилежащими территориями» блокировать транзит России по Финскому заливу? Может ли Финляндия присоединиться к блокаде России и как может ответить наша страна? Используется ли сейчас Сайменский канал и в чьих интересах, когда канал Кюмийоки будет достроен, в Сайменском не будет необходимости? Чиновники НАТО и политики ЕС прямо говорят, что готовы к войне с Россией – почему не слышны голоса европейских пацифистов?