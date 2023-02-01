Сергей Вострецов отреагировал на слова главы ОКР о бойкоте Олимпиады

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков раскритиковал призыв соотечественников бойкотировать Олимпийские игры — 2024 в Париже и заявил, что такие меры никогда не имели позитивного эффекта. На его слова отреагировал руководитель Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов.
Он предположил, что выступивший с критикой бойкота Олимпиады Поздняков — и есть «та самая пятая колонна в России». Вострецов добавил, что таких чиновников нужно изгнать из России и судить как провокаторов и паникеров.
«Но сегодня стране это точно не нужно, а интересы государства важнее амбиций любых спортсменов! Занимайтесь своим народом, своей страной, тогда и весь мир сам приползет к вам соревноваться. И прекратите ради иностранных подачек, в виде выступления под непонятными флажками и гимнами подставлять уже не только щеки, а и кое-что другое», — рассказал он ФАН.
Вострецов добавил, что оплачиваемые из кармана россиян олимпийские и международные игры нужны для поднятия имиджа России и продвижения ее привлекательности на международной арене, а не для личного роста спортсменов.